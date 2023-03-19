انطلاق أولي فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بالدقهلية (صور)

انطلقت أولي فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، الأحد ، تحت شعار فيما يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب، بمركز شباب مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة البرلمان والتعليم المدني".

حضر فعاليات تدشين النسخه الثانية من منتدي الحوار الوطني للشباب، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و منى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، والمحاضر محمد فتحي المدرب من وزارة الشباب والرياضة، والدكتور المرزوقي جادو رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، وطارق فارس المسئول الإعلامي بالإدارة ومريم البدراوى ميسر لفعاليات منتدى الحوار الوطنى داخل الورشة.

يتضمن برنامج وفعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب" بالدقهلية 3 محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح الجمهورية الجديدة التي تقبل بآراء الجميع.