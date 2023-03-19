الترانيم الأكثر شهرة للكبار والصغار في عيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بعيد الصليب.

وقالت يوستينا أنور، المرنمة من إيبارشية سوهاج، في تصريح خاص إنه تعتبر ترنيمة كل يوم تحت صليبك هي أشهر الترانيم التي يرددها الأقباط في عيد الصليب وتقول كلمات الترنيمة الأكثر شهرة في عيد الصليب:

كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايماً فيك ياربي وأجيلك.. من غير خوف زي أبويا عن أسراري وعن حكايتني هناك باحكيلك.

كنت كتير يا ربي بافكر من دلوقتي وحتى أما أكبر .. إني لا يمكن يوم هاتغير وأنسى صليبك.

كنت في قلبي دايماً أصلي يفضل حبك في تملي.. ومافيش حاجة في يوم تمنعني إن أجيلك وافضل أحكيلك.

وأما كبر ناديتك تاني بس لقيت في إيدي ياربي قيود منعاني.. حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني.

وبقيت تاني يارب بافكر امتى أرجع لك وازاي هاقدر..أقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك.

وبقيت تاني في قلبي باصلي إن تغفر لي وتخلي شهوة قلبي وروحي تملي.. إني أجيلك وافضل أحكيلك.

وأما رجعت لقيتك حاني بين احضان الآب في الروح فرح يملاني.. مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني.

وإزاي بقى يا رب هاكافئك وعلى رعايتك.. هافضل طول الوقت أطاوعك جوه طريقك.. ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر همجد اسمك.. أغلى ما عنده بيقدملك لما أجيلك.