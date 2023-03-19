الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يقرر صرف كرتونة مواد غذائية هدية رمضان للعاملين بديوان المديرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، جميع مكاتب إدارات وأقسام ديوان المديرية لتقديم التهنئة للعاملين بالديوان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت وكيل الوزارة خلال لقاءها مع الموظفين إلى أن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد قرر صرف كرتونة مواد غذائية لجميع العاملين بديوان المديرية دون أي استثناءات وذلك كهدية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، موجهة الشكر والتقدير له. 

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن قرار السيد محافظ بورسعيد يأتي بالتوازي  مع مبادرة اللرئيس عبدالفتاح السيسي "كتف في كتف" التي انطلقت أول أمس الجمعة من استاد القاهرة الدولي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية.

جانب من الحدث

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استثناءات استاد القاهرة الدولى التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الأهلي التنموي

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