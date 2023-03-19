الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد سليم يعلن قرارات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين

خلال اجتماع الجمعية
خلال اجتماع الجمعية العمومية للبيطريين

بدأت الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين بكلمة للدكتور خالد سليم النقيب العام، والتى أعرب فيها عن سعادته بالحضور وهنأهم بانعقاد الجمعية وبقدوم شهر رمضان المبارك واستعرض ما تم من تواصل مع الجهات التنفيذية والبرلمان والمحافظين من أجل التعامل في كافة القضايا المهنية.

وأعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين قرارات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين التى انعقدت ١٨ مارس بالقاعة الكبرى بالأزبكية.

وأوضح سليم أنه تم استعراض تقرير حول السياسة العامة للنقابة من قبل الدكتور محمد سيف الأمين العام، كما استعرض الدكتور عمرو الجمهورى أمين صندوق النقابة العامة ميزانيات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ ورفضت الجمعية العمومية الثلاث ميزانيات، وذلك بعد استعراض مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات الجهاز حول تلك الفترة.

وأضاف سليم أن الجمعية العمومية أرجأت عرض ميزانية ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لحين ورود تقرير الجهاز المركزي عن تلك الميزانيات، واعتمدت مكافأة مراقب الحسابات، كما رفضت الجمعية العمومية مناقشة واعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها وتم تأجيلها للمناقشة فى جمعية عمومية قادمة لتقديم مزيد من المقترحات بشأنها.

وأكد النقيب العام أن النقابة ترفض الفاتورة الإلكترونية وهناك قضية أمام القضاء الإدارى لم يتم الحكم فيها وننتظر حكمها للاقتضاء بها، وتم عمل ورش عمل مع مندوبين من وزارة المالية  ومصلحة الضرائب لشرح الطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى والتى يصعب معها تطبيق الفاتورة الالكترونية، وتم الاتفاق مع مندوبى مصلحة الضرائب بعمل مذكرة مشتركة لرفعها لوزير المالية لمراعاة الطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى عند تطبيق الفاتورة الالكترونية.

وكان قد استعرض الدكتور عمرو الجمهورى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، الميزانية العمومية للنقابة العامة عن الأعوام 2018- 2019- 2020، حيث بلغت قيمة الأصول عام 2018 بلغت 12.93 مليون جنيه بزيادة عن عام 2017 بلغت 3.89 مليون جنيه، وبلغت عام 2019 مبلغ  50.649مليون جنيه بزيادة قدرها  37.71 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاستثمارات المالية بلغت عام 2018 مبلغ  57.484 مليون جنيه بزيادة قدرها 140.64 ألف جنيه، وعام 2019 مبلغ 13.471 مليون جنيه بانخفاض قدره  44.013 مليون جنيه ويرجع ذلك لانتهاء مدة الودائع ببنك اتنمية الصناعية وبنك البركة، وبلغت عام 2020 مبلغ  33.468 مليون جنيه بزيادة قدرها  19.997 مليون جنيه.

النقيب العام يعلن قرارات الجمعية العمومية العادية للأطباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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