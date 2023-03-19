الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. تسجيل الخدمة العامة 2023

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

تزداد محركات البحث حول قرار تسجيل الدفعة للخدمة العامة، إذ يبحث عنها الطلاب، وهو ما أوضحت تفاصيله وزارة التضامن، قائلة إنه اعتبارًا من أول فبراير الماضي سوف يتاح للشباب والفتيات من الجنسين التقديم في الخدمة العامة، من خلال موقع الخدمة العامة الذي يوجد عليه كافة التفاصيل للطلاب الراغبين في تأدية الخدمة.

 

تقديم الخدمة العامة.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

ويمكن معرفة كافة التفاصيل من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg 

 

أماكن تقديم الخدمة العامة

سيكون التكليف للدفعة الجديدة في الخدمة العامة، وفقًا لبيان التضامن، في حياة كريمة ووعى وفرصة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل والتأمينات الاجتماعية وأطفال بلا مأوى ورعاية أيتام وأسر بديلة ورعاية مسنين وبنك ناصر ومحو أمية وتكافل وكرامة وأسر منتجة وتنمية وخدمات طفولة وخدمات تعليمية والنيابة العامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى حسب احتياج كل محافظة من الخدمة العامة.

قالت وزارة التضامن إن الخريجين المكلفين يجب عليهم التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، فسبق وبدأ التسجيل من أول يناير الماضي، واعتبر بداية التكليف من فبراير الماضي ولمدة عام.

ولمن يسأل عن مرتبات الخدمة العامة، فإن قرار وزارة التضامن لم يحدد الراتب، حيث يصدر قرار الخدمة العامة مرتين في السنة لخريجي الدور الأول والثاني، على أن يتم تكليف الدور الأول في سبتمبر من نفس العام، أما الدور الثاني في فبراير. 

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المستندات المطلوبة لـ تقديم الخدمة العامة

صورة من البيانات التي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى “نموذج تسجيل مكلف” 

تقديم 2 صورة للرقم القومى

تقديم  2 صورة من المؤهل الدراسى

تقديم  2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور

تقديم  3 صور شخصية.

تقديم يجب أن يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع) محددًا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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