الأهلي يدرس استعادة ثنائي سيراميكا كليوباترا بعد فشل الصفقات الجديدة

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي استعادة الثنائي أحمد ياسر ريان ومحمد شكري لاعبا الفريق الأول واللذان رحل إلى سيراميكا كليوباترا بيع نهائي من أجل تعويض إخفاقات بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

وكشف مصدر مسئول أن المستوي المتذبذب الذي ظهر عليه شادي حسين وغيابه عن المشاركات الأساسية كان أحد أسباب تفكير لجنة التخطيط في استعادة اللاعب لتدعيم الهجوم بعد الانتقادات التي انهالت على اللجنة بعد التفريط في مهاجم الفريق.

وأضاف المصدر أن اللجنة أكدت على ضرورة استعادة محمد شكري الظهير الأيسر لتعويض غياب التونسي علي معلول بعد صدام السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع ايمن اشرف لاعب الفريق وايضا لقلة خبرة محمد اشرف ورفض المدير الفني الاعتماد على الناشئ رافت خليل في تلك الجبهة والاعتماد عليه في مركز الجناح.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة استغلت وجود بعض الشروط والبنود في عقد اللاعبان مع سيراميكا كليوباترا بسداد مبلغ 20 مليون جنيه واستعادة اللاعب أحمد ياسر ريان بعد الموسم الاول مع سيراميكا بينما يتم استعادة محمد شكري لاعب الفريق عن طريق سداد 7 ملايين جنيه حسب البند في عقد اللاعبان مع سيراميكا كليوباترا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام يعود بعدها لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.

ويترقب مسؤولو الأهلي الموقف من طلبه تأجيل مباراة المصري في كأس الرابطة المقرر لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري حيث طلب الأهلي تأجيل المباراة لانضمام ١١لاعبًا لصفوف المتخبين الأول والأولمبي بخلاف الثلاثي المحترف المنضم لمنتخب بلاده.