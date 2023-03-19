الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل سقط من سقالة أثناء عمله بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

سقط عامل محارة من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء العمل على واجهة منزل بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة المنوفية.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ سقوط عامل محارة من أعلى سقالة أثناء العمل على واجهة منزل في إحدى القرى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لتحقيق.

تبين من خلال شهود العيان، أن العامل سقط عامل من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء عمله، حيث أوضح عدد من شهود العيان أن المصاب اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى السقالة ووقع، ونقلته الإسعاف.

وأصيب باشتباه نزيف بالمخ والصدر ولا يمكن استجوابه في الوقت الحالي لخطورة الحالة، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل مستشفى جامعة المنوفية النيابة العامة مأمور مركز شرطة بركة السبع اللواء مدير أمن المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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