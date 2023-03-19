رئيس الإمارات: أجريت مباحثات إيجابية وبناءة مع بشار الأسد لدعم العلاقات الثنائية

قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه أجرى مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية، مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية بين الشعبين.

وقال رئيس دولة الإمارات في تغريدة على تويتر "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه فيها أسماء الأسد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت "وام" أن محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.