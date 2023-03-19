الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بشار الأسد يصل الإمارات فى زيارة رسمية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد. 

وكان في استقبال الرئيس السوري لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحسب بيان الرئاسة السورية عبر موقع "فيسبوك".

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ورافقت طائرة الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيبًا بزيارة سيادته.

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ثم توجّه الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ستلتقي أسماء الأسد مع "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك زوجة محمد بن زايد، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسيادته.

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ويرافق الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام، وزير شئون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق، وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس، القائم بأعمال السفارة السورية في أبوظبي. 

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الاسد الإمارات محمد بن زايد الرئيس السوري سوريا

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