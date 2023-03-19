الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الفائزات بلقب الأم المثالية ويقدم التحية لكل أمهات مصر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، السيدة هدى ابراهيم محمود صالح المقيمة بمركز القوصية لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2023، تقديرًا لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 33 عامًا.

وأشار المحافظ إلى أنها وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادًا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحامى والمحامية والطبيبة لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام مشيرًا الي أنه سيتم إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.

كما هنأ محافظ أسيوط السيدة عواطف عبد العاطي المقيمة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية لفوزها بقلب الأم المثالية الثانية، والسيدة ثريا محمد عبد المالك المقيمة بالعوامر التابعة لمركز ديروط لفوزها بالأم المثالية "تمكين اقتصادي" ،مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة.

- محافظ أسيوط  يوجه تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر

ووجه محافظ أسيوط تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، معبرًا عن سعادته بتكريم الأمهات كل عام والذى يعد تقليدًا مهمًا لأهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

 وكانت مديرية التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن حصول السيدة هدى ابراهيم محمود صالح المقيمة بمركز القوصية بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2023، تقديرًا لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها.

أبنائها الثلاثة الأم المثالية الأولى التضامن الاجتماعي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكريم الأمهات المثاليات تمكين اقتصادى قصص كفاح

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رسائل العين السخنة

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