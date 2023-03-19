الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب خلافات الجوار.. إصابة 4 في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بسوهاج

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في مشاجرة بالخرطوش، اندلعت فيما بينهم بسبب بسبب خلافات الجوار، ناحية قرية بيت خلاف دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود مصابين ناحية دائرة المركز.

وتبين من خلال الفحص، وجود مشاجرة بين كلٍ من طرف أول، المدعو (ح. م. ا. م) 38 سنة سائق مصابًا برش خرطوش بالساقين، ونجل عمومته (م. م. ا. س) 45 سنة عامل زراعي مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى والذراع الأيمن، وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام، وزوجة الثاني (ش. خ. ا. ع) 42 ربة منزل مصابة بكدمة في الذراع الأيمن.

وبين طرف ثانٍ كل من (ع. س. ا. م) 50 سنة عامل زراعي، و(ر. س. ا. م) 34 سنة عامل زراعي، و(م. س. ا. م) 30 سنة عامل زراعي، مصابًا بكدمه بفروة الرأس، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

جرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "بندقية خرطوش، و" 2 " طلقة من ذات العيار "، وبسؤالهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة مشاجرة بالخرطوش خلافات الجوار جرجا سوهاج خلافات الجيرة

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وائل لطفي

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