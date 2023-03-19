الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«ذكرى تحرير طابا».. 34 عاما على رفع علم مصر على أراضي سيناء

ذكرى تحرير طابا
ذكرى تحرير طابا

قال الكاتب الصحفي محمد الشافعي، إن ذكرى تحرير طابا واحدة التي مر عليها 34 عاما، تعد من أهم المعارك الدبلوماسية القانونية المهمة في تاريخ مصر المعاصر، ولعلها تذكر المصريين بالمعركة التي كانت ربما أكبر من ذلك، وهي معركة تأميم قناة السويس.

 

وأضاف الشافعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن القوات المصرية احتشدت بكل الأسلحة التي تسحب وتنفي كل أوهام ودعاوى الخصم.

 

مصر التزمت بتنفيذ خطوات اتفاقية السلام

 

وأوضح الكاتب الصحفي، أن قضية طابا رغم أن اتفاقية السلام لم تكن على مستوى الأداء العسكري المبهر للجندي المصري في أكتوبر 1973، إلا أن مصر التزمت بتنفيذ خطوات هذه الاتفاقية، وكان آخرها رفع العلم على سيناء في 25 أبريل 1989. 

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