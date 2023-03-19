الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مقدمو «صباح الخير يا مصر»: «كابيتانو مصر» ليس برنامج تلفزيوني بل واجب وطني

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أشاد الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية بسنت الحسيني، مقدمي برنامج "صباح الخير يا مصر"، ببرنامج "كابيتانو مصر"، مؤكدين أنه يعتبر المشروع الأضخم في مصر لاكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم بالشرق الأوسط، وليس مشروع برنامج تلفزيزني بل مشروع دولة وقومي لإنتاج أجيال جديدة، ويعتبر واجب وطني. 

وأضاف كفافي، خلال تقديم حلقة اليوم، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن البرنامج وصل لجميع المواهب في كافة المحافظات، وبحث عن المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية.

المشروع الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية

وتابعت الإعلامية بسنت الحسيني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد زياراته في محافظة المنصورة لأحد النوادي بسؤال لاعب من الأشبال له ينفع "أكون زى محمد صلاح" رد قائلاً: "لازم يكون عندنا أكثر من محمد صلاح".

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن كابيتانو مصر هو أمل جديد لكل الموهوبين في كرة القدم بمصر، وللجمهور حتى يشاهد مبارايات جيدة وهو الطريق لحلم المونديال وكل البطولات الكبرى.. حلم صلاح جديد في كل المراكز بحراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم.

 

اكتشاف المواهب المصرية الأولى المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط المواهب الرياضية المواهب الكروية برنامج كابيتانو برنامج صباح الخير يامصر

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