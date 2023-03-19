إصابة 14 مواطنًا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

أصيب 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف المركبة وانقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 14 مواطنًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات متفرقة، واشتباه خلع في الكتف، وكدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.