فيوتشر يستضيف إسكو دى كارا للمحافظة على حظوظه فى التأهل لربع نهائى الكونفيدرالية

يستضيف فيوتشر فريق إسكودي كارا التوجولي، في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بقيادة تحكيمية للجامبي الأمين جاميه.

فريق فيوتشر يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يحتل إسكو دي كارا المركز الأخيربرصيد نقطة واحدة ويرفع فيوتشر شعارلابديل عن الفوز والوصول للنقطة الثامنة للمحافظة على حظوظه في التأهل لدور الثمانية، حيث لايملك سى الفوز اليوم وعلى بيراميدز في الجولة الأخيرة إذا أراد التأهل لدور الثمانية.

علي ماهر المدير الفني لفيوتشر طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالفريق التوجولي وطالبهم بالتعامل مع المباراة بجدية، خاصة أن أى نتيجة سلبية قد تعني خروج الفريق من البطولة وركز علي ماهر خلال التدريبات على الطريقة الهجومية التي سيخوض بها المباراة، وتعتمد على تكثيف الضغط من البداية لتسجيل هدف مبكر يساهم في هدوء اللاعبين ويفتح الطريق لتحقيق فوز كبير.

ويعتمد علي ماهر على وجود محمد رضا وناصر ماهر وعبد الكبير الوادي ومروان محسن في الخط الهجومي، إضافة لانطلاقات ظهيرى الجانبين باسم علي وجوزيف جوناثان، وحرص علي ماهر على إعادة دراسة فريق إسكو دي كارا من خلال مشاهدة المباريات الأربع التي خاضها في دور المجموعات وأكد للاعبيه أن خط الدفاع يعتبر نقطة ضعف في الفريق ولابد من استغلالها بشكل جيد لتحقيق الفوز مع الحذر من الهجمات المرتدة وتأمين الجانب الدفاعي وجود مهند لاشين وكريم نيدفيد في الوسط وقلبى الدفاع محمود رزق ومحمود مرعي.

يذكر أن فيوتشر تعادل مع إسكو دي كارا في الجولة الأولى هدف لكل منهما وهى النتيجة التي وضعت الفريق في موقف حرج وأصبح مطالبا بحصد 6 نقاط من مباراة اليوم ثم مباراة بيراميدز في الجولة الأخيرة يوم 3 أبريل المقبل.