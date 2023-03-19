الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يستضيف إسكو دى كارا للمحافظة على حظوظه فى التأهل لربع نهائى الكونفيدرالية

فيوتشر فاز في الجولة
فيوتشر فاز في الجولة الرابعة على الجيش الملكي المغربي

يستضيف فيوتشر فريق إسكودي كارا التوجولي، في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بقيادة تحكيمية للجامبي الأمين جاميه.

فريق فيوتشر يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يحتل إسكو دي كارا المركز الأخيربرصيد نقطة واحدة ويرفع فيوتشر شعارلابديل عن الفوز والوصول للنقطة الثامنة للمحافظة على حظوظه في التأهل لدور الثمانية، حيث لايملك سى الفوز اليوم وعلى بيراميدز في الجولة الأخيرة إذا أراد التأهل لدور الثمانية.

علي ماهر المدير الفني لفيوتشر طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالفريق التوجولي وطالبهم بالتعامل مع المباراة بجدية، خاصة أن أى نتيجة سلبية قد تعني خروج الفريق من البطولة وركز علي ماهر خلال التدريبات على الطريقة الهجومية التي سيخوض بها المباراة، وتعتمد على تكثيف الضغط من البداية لتسجيل هدف مبكر يساهم في هدوء اللاعبين ويفتح الطريق لتحقيق فوز كبير.

ويعتمد علي ماهر على وجود محمد رضا وناصر ماهر وعبد الكبير الوادي ومروان محسن في الخط الهجومي، إضافة لانطلاقات ظهيرى الجانبين باسم علي وجوزيف جوناثان، وحرص علي ماهر على إعادة دراسة فريق إسكو دي كارا من خلال مشاهدة المباريات الأربع التي خاضها في دور المجموعات وأكد للاعبيه أن خط الدفاع يعتبر نقطة ضعف في الفريق ولابد من استغلالها بشكل جيد لتحقيق الفوز مع الحذر من الهجمات المرتدة وتأمين الجانب الدفاعي وجود مهند لاشين وكريم نيدفيد في الوسط وقلبى الدفاع محمود رزق ومحمود مرعي.

يذكر أن فيوتشر تعادل مع إسكو دي كارا في الجولة الأولى هدف لكل منهما وهى النتيجة التي وضعت الفريق في موقف حرج وأصبح مطالبا بحصد 6 نقاط من مباراة اليوم ثم مباراة بيراميدز في الجولة الأخيرة يوم 3 أبريل المقبل.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فيوتشر إسكودي كارا التوجولي علي ماهر مروان محسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الأحد 19 مارس 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الأحد 19 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا