الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

« أن يكون من أبوين مصريين» أبرز شروط التقديم لمعهد معاونى الأمن

معهد معاونى الأمن
معهد معاونى الأمن

اشترطت الداخلية على المتقدم لمعهد معاونى الأمن أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

 

وأكدت علي أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وأوضحت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ويتم اجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من أكتوبر والبحيرة وسوهاج ، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

اجتماعى إجراء الاختبارات أربعة الاجتماعي الاختبارات شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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