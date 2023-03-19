الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يسعى الكثير من المعتمرين والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث إن شهدت جميع أسعار صرف الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظا ببداية التعاملات اليومية، إذ أن سجل أقل سعر شراء في المصرف المتحد عند مبلغ 7.95 جنيه.

 

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مارس 2023 في البنوك المصرية

وخلال التقرير التالي تقدم «الدستور » سعر الريال السعودي اليوم الأحد، طبق ما كشفت عنه جميع البنوك العاملة في السوق المصري، كالتالي.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك 19- 3- 2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر 
- سجل سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس  في بنك مصر 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس في البنك المركزي
- سجل سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي  اليوم الأحد 19 مارس 

- سجل سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس بالبنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19 مارس في بنك الإسكندرية
- سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.
 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي  اليوم الأحد 19 مارس 
- سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.
 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
- انخفض سعر شراء الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس في بنك قناة السويس
- بلغ سعر الريال السعودي  اليوم الأحد 19 مارس 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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