الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بنك الطعام» يقدم 500 وجبة يومية لطلاب الوادى الجديد المغتربين على مدار العام

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة

 تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، تجهيزات مبادرة الإطعام المجاني للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة، استعدادًا للتدشين الرسمي للمبادرة، وذلك بحضور محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي ومسئولي البنك، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع بنك الطعام المصري.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة 

وأشارت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تستهدف إلى تقديم ٥٠٠ وجبة ساخنة يوميًا للطلاب على مدار العام، ضمن الخدمة المتميزة التي يقدمها مقر الإقامة، للتيسير على الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلًا عن توزيع وجبات غذائية للحالات الأكثر احتياجًا خلال فترة العطلة الدراسية.

وأعربت مجدي عن تقديرها للتعاون المتواصل والمُثمر مع بنك الطعام المصري في دعم جهود المحافظة لمساندة الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة 

 

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة 
نائب محافظ الوادى الجديد تجهيزات مبادرة الاطعام المجاني للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بنك الطعام المصري تقديم ٥٠٠ وجبة ساخنة للتيسير على الطلاب التخفيف عن كاهل أولياء الأمور

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الداخلية تنفى وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل

بعد إصابته بأمراض المعدة.. «حياة كريمة» تقدم المساعدة لـ«عبد الحميد» فى المنوفية

فى ليلة عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يسقط أمام أودينيزى بثلاثية فى الدورى الإيطالى

تطوير منظومة الصرف الصحى داخل قرية أطفيح بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

«بنك الطعام» يقدم 500 وجبة يومية لطلاب الوادى الجديد المغتربين على مدار العام

زاخاروفا: موسكو توافق على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا