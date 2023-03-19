«بنك الطعام» يقدم 500 وجبة يومية لطلاب الوادى الجديد المغتربين على مدار العام

تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، تجهيزات مبادرة الإطعام المجاني للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة، استعدادًا للتدشين الرسمي للمبادرة، وذلك بحضور محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي ومسئولي البنك، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع بنك الطعام المصري.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة

وأشارت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تستهدف إلى تقديم ٥٠٠ وجبة ساخنة يوميًا للطلاب على مدار العام، ضمن الخدمة المتميزة التي يقدمها مقر الإقامة، للتيسير على الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلًا عن توزيع وجبات غذائية للحالات الأكثر احتياجًا خلال فترة العطلة الدراسية.

وأعربت مجدي عن تقديرها للتعاون المتواصل والمُثمر مع بنك الطعام المصري في دعم جهود المحافظة لمساندة الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المطبح لتدشين المبادرة