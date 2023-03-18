مانشستر سيتى يسحق بيرنلى بسداسية ويتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

سحق فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بستة أهداف دون رد.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وحاول كلا الفريقين الوصول للمرمى وهز الشباك، ولكن أغلب المحاولات الهجومية واللعب انحصر في وسط الملعب.

وهدد لاعبو مانشستر سيتي مرمى فريق بيرنلي بأكثر من فرصة، ولكن أغلب محاولاتهم لم تصل للمرمى.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 بعدما تسلم الكرة في وسط الملعب ومررها لجوليان ألفاريز، الذي مررها له خلف الدفاعات وانطلق منفردًا بالحارس وسجل الكرة في الشباك.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي لزيادة عدد الأهداف، حتى عاد هالاند وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بصناعة من زميله فيل فودين.

وبعد الهدف الثاني، انتفض فريق بيرنلي للهجوم وحاولوا تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، ولكن دفاعات مانشستر سيتي نجحت في إحباط أغلب محاولاتهم.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرتين على المرمى من أصل 5 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 3 تسديدات من أصل 5 محاولات لفريق بيرنلي، وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق بيرنلي.

وواصل مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، وتفجر أداءهم الهجومي خلال الشوط، فيما لم يهدد فريق بيرنلي مرمى السيتي بأي فرصة.

وأضاف إرلينج هالاند، الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 59، واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي حتى أضاف جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وأضاف كول بالمر الهدف الخامس لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 68، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 73.

وحاول لاعبو فريق بيرنلي تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، ولكن استحواذ وضغط لاعبي مانشستر سيتي حرمهم من الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 10 كرات على المرمى من أصل 20 محاولة، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق بيرنلي.