عميد سابق بالأزهر: النبى لم يصل التراويح حتى لا تُفرض على أمته

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الصيام أن تحجب نفسك عن السب والقذف والنميمة، مشيرًا إلى أنه عندما يتحول الصيام لعادة فإنه عند أي موقف يتعصب الشخص فيه يقوم بالسب والقذف لأنه امتنع عن الطعام والشراب فقط.

الوظيفة الحقيقة للعبادة أن تتحقق العبودية لله تعالى

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوظيفة الحقيقة للعبادة أن تتحقق العبودية لله تعالى، وأن ينغمس كيان الشخص كله لله وهذا هو الأساس، مبينًا أن الإنسان عندما يزكي أو يصوم فإنه يشعر بالقرب الروحاني لله.

صلاة التراويح

وعن صلاة التراويح بشكل قال، إن النبي عليه السلام لم يصل التراويح دائمًا، وصلاة ليلة أو ليلتين خشية أن تفرض على أمته، مؤكدًا أنه لم يصل بجزء كامل، لأن منا من لايطيق ذلك سواء لمرض أو يكون مشغولًا بأمر آخر.