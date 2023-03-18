السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر عاشور يحقق رقمًا قياسيًا ويحيى حفلين بدولتين مختلفتين خلال 4 ساعات

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا كبيرًا بالكويت بحضور عدد كبير من الجمهور، حيث امتلأت كافة جنبات المسرح بعد أن نفدت تذاكر الحفل قبل موعده بأيام.

وقدم تامر مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا منها إعادة بعضها وسط هتافات الجمهور الذي ردد الأغاني مع تامر على مدار فترات الحفل.

وفي لفتة مميزة، قرر تامر الانتهاء من حفله بالكويت والسفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل "صوت مصر" لتكريم النجمة الكبيرة أنغام ومشاركتها في الحفل؛ ليحقق رقمًا قياسيًا بغنائه في حفلين بدولتين مختلفتين خلال 4 ساعات فقط.

وحرص تامر على توجيه رسالة للنجمة أنغام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "التاريخ والتطور والاستمرارية مش سهلة أبدًا بس سهل على (أنغام) صوت مصر والدنيا كلها.. تشرفت بوجودي معاكي يا أجمل وأحلى أنغام".

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي مباشر لمملكة العربية السعودية لساعات كرى كاف قرر على

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