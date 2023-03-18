السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المشرف على الأروقة العلمية: الديانة الإبراهيمية من صنع البشر والأزهر يرفضها

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم فؤاد

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والمشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف لا يعرف ما يسمى بالديانة الإبراهيمية فلكل أمة خصوصية وشريعة، والدين الذي جاء به سيدنا إبراهيم هو الإسلام.

الدعوة الإبراهيمية

وأكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن غير مسلمين يريدون أن تندمج الديانات الثلاث بدين واحد مختلط يطلق عليه الدين الإبراهيمي، وهذا الغرض الذي يدسه البعض لن يوافق عليه الأزهر إطلاقًا.

الديانات المستقلة الأساسية

وأضاف في حديثه، أن مؤسسة الأزهر الشريف أعلنت عن أن العقيدة الإسلامية، المسيحية، واليهودية ديانات مستقلة ولا يوجد ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، حيث الهدف الأساسي من الدعوة الإبراهيمية دمج الديانات الأساسية الثلاثة، معبرًا: "الدين الإبراهيمي من صنع البشر".

عبد المنعم فؤاد المشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الدعوة الإبراهيمية صالة التحرير صدى البلد

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