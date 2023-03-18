قوافل الخير من «مستقبل وطن».. طفل يشكر السيسى: «أحلى رئيس فى العالم»

نظم حزب مستقبل وطن، قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف".

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بقوافل الخير، وقال أحد المواطنين: "ربنا يخلي لينا سيادة الرئيس.. وربنا يصلح له حال ويوسعها عليه ويرزقه ويرزقنا معاه".

بينما قال أحد الأطفال: "بحب الرئيس السيسي أحلى رئيس في العالم".

وجابت قوافل الحزب محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية والقليوبية، وبورسعيد والإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، والأقصر، وأسيوط.