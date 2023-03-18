هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام بيرنلى بكأس الاتحاد الإنجليزى

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بيرنلي، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة بيرنلي بكأس الاتحاد على النحو الآتي:

ويقود النرويجي إرلينج هالاند، هجوم فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، ويجاوره كلًا من جوليان ألفاريز ورياض محرز.

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كيل والكر، روبن دياز، أيمريك لابورتي، ريكو لويس.

وسط الملعب: رودري، كيفن دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "إديرسون موراليس، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، إلكاي جندوجان، جاك جريليتش، جوميز، مكانويل أكاني، كول بالمر".

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والعبور للدور المقبل من البطولة من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب الممكنة له هذا الموسم، إذ تأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وسيواجه بايرن ميونخ الألماني، ومازالت حظوظه قائمة في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يتطلع فريق بيرنلي لتحقيق المفاجأة والفوز بمباراة اليوم وإقصاء مانشستر سيتي والتأهل للدخول في المنافسة على لقب البطولة، من أجل تحفيز لاعبيه لمواصلة الأداء المميز الذي قادهم لتصدر بطولة التشامبيونشيب، واقترابهم من العودة للبريميرليج.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور عقب الفوز على فريق بريستول سيتي في الدور ثمن النهائي بثلاثة أهداف دون رد، فيما تأهل فريق بيرنلي على حساب نادي فليتوود.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة.

بينما يتصدر فريق بيرنلي ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى، التشامبيونشيب، برصيد 83 نقطة وبات قريبًا من العودة لبطولة الدوري الانجليزي في الموسم المقبل.