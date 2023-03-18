السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق تسبب فى نفوق 5 رءوس ماشية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق كان قد أبلغ عنه أهالي قرية ميت أبوالكوم التابعة لمركز تلا، بنشوب حريق داخل حظيرة مواشٍ، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمنوفية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى.

 

وبالانتقال والفحص من قوة بمركز تلا، تبين نفوق 5 مواشٍ في حريق حظيرة المواشي بقرية ميت أبوالكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وكشف أسباب الحريق.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، بنشوب حريق داخل حظيرة مواشٍ بقرية ميت أبوالكوم التابعة لدائرة المركز وأنه جرى التنسيق مع الحماية المدنية للانتقال إلى محل البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحريق.

 

وسيطرت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، على حريق نشب في حظيرة مواشٍ بقرية ميت أبوالكوم في مركز تلا، بعد تلقي إخطار من الأهالي بنشوب حريق في الحظيرة، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة دون إصابات بشرية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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