«للراغبين في التطويع».. الأوراق المطلوبة لمعهد ضباط الصف معلمين 2023 والشروط

يتسأل الألاف من الشباب من خريجي الإعدادية عن التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين دفعة 2023 وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن الأوراق المطلوبة لمعهد ضباط الصف 2023 "الطويع في القوات المسلحة"، والشروط المطلوبة وكافة التفاصيل إذ يرغب الكثير في معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم، وما هو موعد تقديم ضباط الصف المعلمين 2023، وكذلك شروط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 بعد إعلان الوزارة فتح التقديم الإلكتروني.

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الأوراق المطلوبة لمعهد ضباط الصف معلمين 2023

وأوضحت وزارة الدفاع في مصر أن الراغبين في تقديم لمعهد ضباط الصف معلمين 2023 عليهم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لمعهد ضباط الصف 2023.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

- نسخة من الشهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي معتمد وموقع بالختم، مع تقديم الأصل عند الالتحاق.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

كما أوضحت وزارة الدفاع في بيانها الصادر منذ عدة أيام أن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 إلكترونيا بدا من الخميس الماضي الموافق 17 مارس 2023، على أن يكون سحب الملفات من منطقة التجنيد يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 حتى 8 مايو 2023 المقبل كما أشارت إلى أن سعر ملف تقديم معهد ضباط الصف إلى 300 جنيه.

شروط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

ويستقبل معهد ضباط الصف المعلمين الدفعة الجديدة من المتطوعين أو الضباط الصف، بعد استيفائهم مجموعة من شروط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 في كل من المتقدمين ولخصها البيان في التالي:

المتقدم لمعهد ضباط الصف مصري الجنسية ولأبوين مصريين.

يتراوح سِن المتقدم ما بين 15 سنة إلى 25 سنة، وإذا قل سِن المتقدم عن 18 سنة فلابد من أن تتضمن أوراقه موافقة ولي الأمر.

المتقدم يجب أن لائقًا من الناحية الطبية للخدمة العسكرية.

لا يجب أن يكون المتقدم متزوجًا أو تزوج من قبل، كما يُمنع زواجه طوال فترة التدريب.

تمتع المتطوع بحسن السير والسلوك.

يجب أن يقل طول المتقدم عن 165 سم.

ونوه المعهد أنه لن يُقبل المتطوع المفصول سابقًا.

ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من مجموع الدرجات.

على المتقدم اجتياز المتقدم كشف الهيئة والاختبارات المهنية والنفسية والثقافية واختبارات اللياقة البدنية.

مدة الدراسة في معهد ضباط الصف 2023

يذكر ان مدة الدراسة في معهد ضباط الصف 2023 هي سنتين و10 أشهر، وبعد تخرج الطالب برتبة عريف يتم توزيعه على الوحدة العسكرية.

مصاريف معهد ضباط الصف المعلمين 2023

اعلن معهد ضباط صف المعلمين أن مصاريف المعهد في 2023 ما يعادل 2000 جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه تأمين.