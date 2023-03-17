رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 يبحث الكثير من خريجي الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة في جميع محافظات مصر عنه وعن تفاصيل الدفعة رقم 163، لعام 2023 وذلك بالتزامن مع إعلان معهد ضباط الصف عن فتح أبواب التقديم للدفعة الجديدة في هذا العام الجاري.

مواعيد التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 إتاحته وزارة الدفاع فور فتح باب التقديم لمعهد ضباط الصف للدفعة الجديدة 2023 عبر الموقع الإلكتروني بداية من اليوم 16 من شهر مارس ويتم سحب ملفات التقديم من منطقة التجنيد بداية من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2023 المقبل ويكون قيمة الملف المادية 300 جنيه.

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة عبر الرابط التالي:

https://www.mod.gov.eg/ModWebSite

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023

1- يجب أن يكون مصري الجنسية أي “الأب والأم” مصريين، ويتميز المتطوع بحسن السير والسلوك وأن يكون لائق طبيا للخدمة العسكرية.

2- ألا يقل السن عن 15 سنة، وألا يزيد سنه عن 25 سنة.

3- يجب أن لا يقل الطول عن 165، ولا يقل الحد الأدني للقبول عن 60% من مجموع الدرجات.

4- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة له بنجاح.

5- يشترط اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية وكذلك كشف الهيئة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف معلمين 2023

وتكون الأوراق المطلوبة للتقدم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023 كالآتي:

1- صورة من أصل الشهادة الإعدادية المعتمدة أو مستخرج رسمي معتمد ومختوم، ويقدم الأصل عند الالتحاق.

2- شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور.

مدة الدراسة في معهد ضباط الصف 2023

مدة الدراسة في معهد ضباط الصف 2023 هي سنتين و10 أشهر، وبعد تخرج الطالب برتبة عريف يتم توزيعه على الوحدة العسكرية.

مصاريف معهد ضباط الصف المعلمين 2023

وتقرر أن تكون مصاريف معهد ضباط الصف المعلمين 2023 ما يعادل 2000 جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه تأمين.

يأتي ترتيب رتب معهد ضباط الصف من الأدنى إلى الأعلى كالتالي:

- عريف

- رقيب

- رقيب أول

- مساعد

- مساعد أول.

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