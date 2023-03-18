مبادرة «كلنا واحد».. مأمورو مراكز وأقسام الشرطة يوزعون الأغذية على المواطنين

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الجيزة- الفيوم- القليوبية- المنيا- بني سويف- الأقصر- قنا- المنوفية- الدقهلية" عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي يبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تالت ييسببسي

يأتي ذلك فى إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.