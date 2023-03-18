السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مبادرة «كلنا واحد».. مأمورو مراكز وأقسام الشرطة يوزعون الأغذية على المواطنين

كلنا واحد
كلنا واحد

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الجيزة- الفيوم- القليوبية- المنيا- بني سويف- الأقصر- قنا- المنوفية- الدقهلية" عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي يبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تالت
تالت
ييسببسي
ييسببسي

يأتي ذلك فى إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الأسر الأكثر احتياجا الأجهزة الأمنية الرعاية الإنسانية السيد رئيس الجمهورية المناطق الأولى بالرعاية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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