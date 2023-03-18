«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية عن ريادة الأعمال والمساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن تنظيم ندوة تثقيفية في مجال ريادة الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا للفتيات وشباب الخريجين والمتدربين على مهنة التفصيل والخياطة، وذلك بمقر جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمدينة موط بالداخلة بالوادى الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للاتحاق بسوق العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره للوزارة، أن المديرية مستمرة في دورها التوعوي للفتيات خريجات برامج التدريب المهني التي تنفذها المديرية على المهن التي يحتاجها سوق العمل، باعتبارهم شركاء التنمية وقواعدها الراسية، حيث نظمت المديرية ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا للفتيات وشباب الخريجين المتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المحلية لقرى جورمشين 7 بمركز ومدينة باريس، مؤكدًا أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية التي يتم تنفيذها من خلال التقديم في مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.