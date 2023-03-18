إخماد حريق بمشتل أمام مجلس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدينة، قبل قليل، من إخماد حريق بمشتل أمام مجلس مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد باندلاع حريق بمشتل أمام مجلس مدينة غرب القناة.

وعلى الفور تم إرسال قوات الحماية المدنية والطوارئ، وتمكنوا من إخماد الحريق.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.