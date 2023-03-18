بيشوي عماد: أتمنى أن أكون المترجم الرسمي للغة الإشارة لمنتدى شباب العالم

قال المترجم بيشوي عماد، مترجم لغة الإشارة في احتفالية “كتف في كتف”، صاحب الـ 21 عاما من عمره، إنه ولد لأبوين من الصم والبكم، ولديه 5 أشقاء من بينهم 3 ورثوا عن الوالدين الصم والبكم، وهو الابن البكر للعائلة، جدته هي من علمته الكلام، متابعًا: "لولاها أنا كنت فقدت الكلام نهائيًا، لأن أول ما تعلمته منذ ولادتي هي الإشارة، وشعر أهلي حين ولادتي بأني صوتهم في الحياة".

وتابع عماد بيشوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تم اختياري قبل حدث واحتفالية كتف في كتف بيوم واحد فقط، وهو الأمر الذي حمسه كثيرًا وجعله يدخل في تحدي مع نفسه، خاصًة أن الترجمة ستكون أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكنت فخور جدًا، وهذا جعلني اجتهد بشكل أكبر، ونجاح الاحتفالية هو تعويض ربنا ليا".

وأوضح أنه تم اختياره للمشاركة كمترجم لغة إشارة في احتفالية كتف في كتف من بين 30 آخرين، وتم تذكيته لاجتهاده، ولم يكن يتوقع أن يتصدر مشهده التريند، ومحركات البحث الإجتماعي عبر "فيسبوك"، متابعًا: "انا ترجمت الأغنية بحب وكان هدفي إني أوصل الأغنية بالأحاسيس والموسيقي عشان اللي بيسمعني يكون فاهم ووصله مشاعر الأغنية".

وعقب على تكليفه بفعالية "كتف في كتف" قائلًا: "حضوري الفاعلية لم يكن سهلًا، خاصًة أنه تم اختيار من بين 30 شخص آخر، وكان حدث هام سيضاف لتاريخي واتشرف به، ولم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير ليّ، أو لترجمتي الأغنية بهذه الطريقة، وكنت مخضوض من قبول الناس ليّا خاصًة إنني كنت جزء من الشاشة".

وأكد أن هناك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طالبوه بترجمة الأغينة في فيديو جديد ونشره عبر السوشيال ميديا، حتي يصل للجميع على نطاق أوسع وأكبر، لافتًا إلى أن أهله شعروا بسعادة كبيرة جدًا وكانوا فخورين به كثيرًا.

ولفت إلى أنه تطوير اللغة جاءه من خلال الدورات التي حصل عليها على مستوى الوطن العربي، ودراسته للإرشاد السياحي -في الفرقة الثالثة- نظرًا لعدم وجود كلية في مصر تعلم لغة الإشارة-حسبما قال-.

وأضاف: "انا طفل عندي 13 سنة وكنت مسئول عن الأسرة وكل هذا أثر فيّا وفي تكويني، لأنني كنت من يحضر مع والدي اجتماعات أولياء الأمور وكنت دائمًا أساعده في كل شئ، ومرافق له في كل حياته، ودوري مع والدي ووالدتي هو من ساعدني على العمل كمترجم إشارة ".

وترجم بيشوي عماد القانون رقم 10 للخدمات المتكاملة، مع وزارة التضامن في الأجزاء الأربعة، ومترجم في عدد من البرامج، والنشرات، وأحدثها ترجمة اللوائح والقوانين الخاصة بالصم والبكم للبنوك، وكان يعمل في وقت سابق مستشار سابق للترجمة لرئاسة مجلس الوزراء، بجانب العديد من الأعمال التي قام بها.

ـ أحلام بيشوي عماد مترجم لغة الإشارة

وعن أحلامه، قال: "أتمنى أن يكون هناك مكتب إعلامي خاص بمترجمي الإشارة، وأن أصبح المترجم الرسمي للغة الإشارة لمنتدى شباب العالم 2024، وأكون المتحدث الرسمي للدولة للغة الإشارة".