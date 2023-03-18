القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد بالعراق

أعلن العراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد بعملية استخباراتية في ديالى.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية إنه بعملية استخبارية استندت الدقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد في محافظة ديالى.

وأضاف أن العمل الأمني ضمن صفوف العصابات الإجرامية، وهو مسؤول عن مداهمة الدور السكنية العائدة لأفراد القوات الأمنية والاستيلاء على ممتلكاتها والأثاث الموجود فيها قبل أيام التحرير، مشيرا إلى انه جرى تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان طيران الجيش العراقي، تمكن في وقت سابق اليوم، من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في طوز خرماتو.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان إن أبطال طيران الجيش من تشكيل مسلح طائرات بيل (2) تمكن من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في منطقة طوز خرماتو.