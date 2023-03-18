السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2023.. وأبرز الخدمات التي تقدم للمواطنين

الأزهر
الأزهر

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة حاليا، وذلك الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ليس فقط طلاب جامعة الأزهر الشريف حيث تعد أحد المنصات المهمة التي تنشر الدعوة الإسلامية بمفاهيمها الصحيح للمسلمين ولغير المسلمين من كافة أنحاء الجمهورية.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2023 لمراحل النقل والشهادات

تقدم البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف العديد من الخدمات لطلاب المعاهد الأزهرية وجامعات الأزهر الشريف المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)  ولعل أبرزها تسجيل استمارة امتحانات طلاب الشهادة الثانوية والشهادة الإعدادية المؤهلة لدخول امتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وكذلك الاستعلام عن أرقام الجلوس داخل اللجان الامتحانية والامتحانات الاسترشادية التي تدرب الطلاب على نوعية الأسئلة.

وتعرض البوابة الإلكترونية كافة الأخبار والنشطة التي يقوم بها الأزهر الشريف من خلال المجلة الإلكترونية والتي تهدف إلى نشر مفاهم الدين الصحيح في نفوس النشئ من المسلمين وغير المسلمين وتقويم سلوك كافة أفراد الأسرة الإسلامية.

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خدمات البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف 

يمكن متابعة كافة الخدمات التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف للكافة المواطنين العرب المسلمين وغير العرب من أصحاب الديانات الأخرى وهى كما يلي :-

  • الاستعلام عن مواعيد الاختبارات الشفوية للوافدين من الخارج للدراسة في الأزهر.
  • تسجيل بيانات الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الشرعية في أروقة الزهر المجانية.
  • الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية للشهادتين ( الإعدادية، الثانوية).
  • الاستعلام عن نتائج الاختبارات المؤهلة للدراسة في الأزهر من المبعوثين.
  • الندوات والمحاضرات عن فاهيم الدين الإسلامي الصحيح.
  • الفتاوى.
  • التوعية الأسرية والمجتعمة.
  • قضايا المرأة.
  • وحدات الدعم النفسي.
  • مناقشة القضايا المعاصرة.
  • الدورات التدريبة.

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الأرقام الساخنة للبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف 

يمكن من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 أو من خلال الأرقام الساخنة الحصول على كافة الخدمات التي يقدمها الزهر الشريف وذلك من خلال هذا الرقم 19906 حيث يتم تسجيل كافة بيانات المستعلم عن الخدمات والرد على استفساراتهم من خلال مجموعة مميزة من الموظفين المختصين بذلك والحاصلين على دورات تدريبة لحل مشاكل المتصلين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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