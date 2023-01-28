السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقبال كثيف من الأطفال على جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، توافدا كثيفا من قبل الجمهور لا سيما الأطفال.

ويضم جناح الأزهر الشريف، إصدارات الأزهر وركن البانوراما الذي يستعرض تاريخ الأزهر، وأيضا ركن الفتوى الذي يضم واعظين وواعظات من الأزهر الشريف للرد على الأشخاص فيما يتعلق بحياتهم الدينية والمعيشية وتقديم الفتوى لهم.

كما يقدم الجناح الندوات الثقافية يوميًا، حيث تستضيف أبرز المفكرين والرموز الدينية والعلماء، ويضم الجناح ركن المخطوطات من الإدارة المركزية بمكتبة الأزهر ويقدم مجموعة من أبرز نوادر المخطوطات على مر تاريخ الأزهر.

ويقدم ركن الطفل أيضًا في الجناح مادة علمية وثقافية مبسطة وجذابة، إضافة لعرض أعداد من مجلة "نور" التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فضلا عن الأنشطة الترفيهية والثقافية التي يقدمها فريق المجلة لزواره بالإضافة إلى تقديمه عملية توعية البيئة للأطفال من خلال زرع أشجار واستهلاك الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح.

وتتواصل فعاليات معرض الكتاب حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: "معا نقرأ نفكر نبدع" وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

الأزهر الشريف معرض القاهره الدولي للكتاب الجمهور الأطفال تاريخ الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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