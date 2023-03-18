كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا لشهر مارس 2023.. والرابط

يبحث الكثير من مالكي الوحدات السكنية المستفيدة من توصيل الغاز المنزلي عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا لشهر مارس على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد وباقي شركات توصيل الغاز، وذلك بعد أن أوضحت الشركة يوم 15 من كل شهر موعدًا نهائيًا لإدخال قراءة العداد على الموقع.

تسجيل قراءة عداد الغاز مارس 2023

ويتسأل المواطنون عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لذا أصبحت من الكلمات الأكثر بحثاً عبر محرك جوجل، فيبحث الكثير عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز، وذلك لدفع الفاتورة المستحقة عقب قراءة الغاز، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور نقدم في السطور الأتيى كل ما يود القراء معرفته.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى 2023

يستطيع مستفيدو توصيل الغاز المنزلي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى الذى يحدد قيمة استهلاك الغاز من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، ويتطلب الاستعلام عن قراءة عداد الغاز المنزلي معرفة مجموعة من الأرقام موجودة على أى فاتورة غاز خاصة بك، وتلك الأرقام تمثل رقم المشترك.

البيانات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز 2023

وتكون هذه البيانات أرقام فرعي – شقة – عمارة – بلوك - قطاع -يومية -منطقة- محافظة

وشرح موقع شركة بتروتريد من خلال رسم توضيحى على الموقع كيفية قراءة العداد عن طريق قراءة الأرقام المظللة باللون الأسود فقط وعددها خمسة أرقام.

موعد سداد فاتورة الغاز

يمكن سداد فاتورة الغاز ابتداء من يوم 1 الى نهاية الشهر.

خطوات تسجيل حساب

1.تحميل تطبيق بتروميرتر من جوجل بلاي أو أبل أب.

2.الدخول على Sign up

3.إدخال الإسم الأول والأخير فى الخانات المخصصة.

4.إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم.

5.إدخال رقم تليفون المستخدم.

6.إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

7.إدخال 16 رقم الخاص بالعميل من واقع الفاتورة وإمكانية استخدام الباركود الموجود علي القاتورة بالضغط على رمز الباركود فى الشاشة.

8.اختيار المحافظة.

9.اختبار المدينة.

10.اختيار المنطقة.

11.كتابة اسم الشارع.

12.إدخال رقم العمارة.

13.إدخال رقم الشقة.

14.إدخال رقم الدور.

15.كتابة كلمة سر لا تقل عن 6 حروف.

16.تأكيد كلمة السر.

17.تأكيد الانتهاء من إدخال البيانات.

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طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى مارس 2033

1.عن طريق مندوبي الشركة.

2.خدمة العملاء 1122.

3.موقع الشركة ويمكن الدخول عليه من هــــــــــــنا

4.تطبيق بتروميتر.

5.تطبيق الموبيل.

6.خدمة IVR.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

ذكر الموقع المتخصص لتسجيل قراءة عداد الغاز أن القراءة تتم من يوم 1 الى يوم 20 من كل شهر

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