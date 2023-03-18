سفير كوريا الجنوبية يزور جنوب سيناء لتقوية التبادلات الشعبية

التقى سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت؛ لبحث سبل تقوية التبادلات الشعبية بين البلدين.

وهنأ السفير هونج أولاً محافظة جنوب سيناء على عقدها الناجح لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

ووفقًا للسفير هونج بعد زيارته الأخيرة لجنوب سيناء في يونيو 2022، تم تخفيض مستوى إرشادات سفر المواطنين الكوريين إلى مصر في أغسطس الماضي لأول مرة منذ 8 سنوات.

وذكر أن هذا التغيير بالإضافة إلى الرحلات الجوية المباشرة بين كوريا ومصر التي من المتوقع استئنافها هذا العام، يجذب بالفعل عددًا كبيرًا من السياح الكوريين إلى مصر وخاصة إلى جنوب سيناء، معربا عن ارتياحه بأن هذا التقدم في مجال التبادلات الشعبية سيكون حجر الأساس لجعل علاقاتنا الثنائية مستدامة.

وأعرب المحافظ خالد فودة عن امتنانه للحكومة الكورية والسفارة لتقوية التبادلات الشعبية النشطة، لافتا إلى أن المحافظة ستبذل أيضًا جهودًا من أجل إقامة آمنة وممتعة للمسافرين الكوريين.

علاوة على ذلك، رحب باقتراح إقامة علاقات شقيقة بين جنوب سيناء ومحافظة جيجو بما يعزز التبادلات الشعبية.

ويقيم السفير هونج في جنوب سيناء خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس، وسيزور سانت كاترين وطابا ودهب للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تدابير أخرى لأمن وسلامة السائحين الكوريين الذين يزورون المنطقة.