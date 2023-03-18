السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023

عيد الأم 2023
عيد الأم 2023

يبحث الكثيرين عن أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023 تتناسب مع الأوضاع المالية في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية في الأسواق المصرية، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهن والتعبير عن مشاعرهم وتقديرا لدورهن وتعبهن والمشقة التي تحملناها في تربيتهم لذلك يجب اختيار هدايا ذات معنى خاص.

أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023

يقترب يوم 21 مارس والذي اختاره الكاتب الصحفي مصطفي أمين مؤسسة جريدة الأخبار ليكون عيدا لجميع الأمهات في مصر وهو ما يمثل أول أيام فصل الربيع حيث يتم الاحتفال وسط الأجواء الربيعة والمناظر الخلابة على ضفاف النيل أو داخل المتنزهات العامة ويمكن أن يقدم الأبناء هدايات قيمة للأمهات وهي كما يلي :-

1 - مج خاص بصورة أو اسم الأم.

2 - الإكسسوارات المفضلة.

3 - حجاب أو إسكارف وفقا للألوان المفضلة لها.

4 - نوع العطر المفضل لديها.

5 - أدوات التجميل.

6 - ملابس مفضلة سواء للمنزل أو للخروج.

7 - مشغولات فضية.

8 - مشغولات جلدية ( حذاء، حقيبة، …).

9 - محفظة لحفظ النقود.

10 - صندوق شيكولاته.

11 - منتجات العناية بالبشرة.

txt

رسائل تهنئة عيد الأم 2023 عبر الهواتف المحمولة

txt

قائمة بأفكار هدايا عيد الأم 2023.. اختار منها هدية

رسائل عيد الأم 2023 عبر الهواتف الذكية 

يمكن للأبناء إدخال السرور على قلوب أمهاتهم من خلال إرسال رسالة نصية عبر هواتهم الذكية لتهنئة الأمهات في أعيادهم وهي كما يلي :-

  • كل عام وأنتي أملي وأماني وحبي وسعادتي.
  • اللهم احفظ أمي بحق كل ما بذلته في تربيتي.
  • شكرا على كل ما فعلتيه من أجلي.. كل عام وأنتي بخير.
  • شكرا يا أمي لإنك أنرت لي الطريق ورسمت لي خطواتي.
  • كل عام وأنتي في حياتي يا أمي.
  • اتمني من الله أن يمنحك كل السعادة في العالم .. كل عام وأنتي بخير.
txt

من الورد للحلويات.. أفكار هدايا عيد الأم 2023 بتكلفة بسيطة

txt

أبرزها اقتناء الحلويات وتهنئة ورقية.. أفكار هدايا عيد الأم 2023

موعد الاحتفال بعيد الأم في مصر 

يبدأ شهر مارس ويبحث الملايين عن أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023 حيث يحتفل الشعب المصري والعالم العربي بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام فيما تحتفل دولة النرويج يوم 3 أكتوبر من كل عام وجنوب إفريقيا يوم 1 مايو بينما تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا يوم الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام بينما تحتفل أندونسيا يوم 22 ديسمبر.

اقرأ أيضا 

أغاني عيد الأم 2023

أفكار جديدة لهدايا عيد الأم هدايا عيد الأم 2023 عيد الأم عيد الأم 2023 رسائل عيد الأم 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطور إنتاج الدراما ساعد فى انتشار المنصات

المستشار الألماني يشيد بقرار المحكمة الدولية بشأن محاكمة بوتين

إخماد حريق شقة سكنية في منشأة القناطر بالجيزة دون إصابات

النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بالهرم دون إصابات

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

«طاقة النواب»: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا