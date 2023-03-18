يبحث الكثيرين عن أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023 تتناسب مع الأوضاع المالية في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية في الأسواق المصرية، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهن والتعبير عن مشاعرهم وتقديرا لدورهن وتعبهن والمشقة التي تحملناها في تربيتهم لذلك يجب اختيار هدايا ذات معنى خاص.

أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023

يقترب يوم 21 مارس والذي اختاره الكاتب الصحفي مصطفي أمين مؤسسة جريدة الأخبار ليكون عيدا لجميع الأمهات في مصر وهو ما يمثل أول أيام فصل الربيع حيث يتم الاحتفال وسط الأجواء الربيعة والمناظر الخلابة على ضفاف النيل أو داخل المتنزهات العامة ويمكن أن يقدم الأبناء هدايات قيمة للأمهات وهي كما يلي :-

1 - مج خاص بصورة أو اسم الأم.

2 - الإكسسوارات المفضلة.

3 - حجاب أو إسكارف وفقا للألوان المفضلة لها.

4 - نوع العطر المفضل لديها.

5 - أدوات التجميل.

6 - ملابس مفضلة سواء للمنزل أو للخروج.

7 - مشغولات فضية.

8 - مشغولات جلدية ( حذاء، حقيبة، …).

9 - محفظة لحفظ النقود.

10 - صندوق شيكولاته.

11 - منتجات العناية بالبشرة.

رسائل عيد الأم 2023 عبر الهواتف الذكية

يمكن للأبناء إدخال السرور على قلوب أمهاتهم من خلال إرسال رسالة نصية عبر هواتهم الذكية لتهنئة الأمهات في أعيادهم وهي كما يلي :-

كل عام وأنتي أملي وأماني وحبي وسعادتي.

اللهم احفظ أمي بحق كل ما بذلته في تربيتي.

شكرا على كل ما فعلتيه من أجلي.. كل عام وأنتي بخير.

شكرا يا أمي لإنك أنرت لي الطريق ورسمت لي خطواتي.

كل عام وأنتي في حياتي يا أمي.

اتمني من الله أن يمنحك كل السعادة في العالم .. كل عام وأنتي بخير.

موعد الاحتفال بعيد الأم في مصر

يبدأ شهر مارس ويبحث الملايين عن أفكار جديدة لهدايا عيد الأم 2023 حيث يحتفل الشعب المصري والعالم العربي بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام فيما تحتفل دولة النرويج يوم 3 أكتوبر من كل عام وجنوب إفريقيا يوم 1 مايو بينما تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا يوم الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام بينما تحتفل أندونسيا يوم 22 ديسمبر.

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