الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من الورد للحلويات.. أفكار هدايا عيد الأم 2023 بتكلفة بسيطة

أفكار هدايا عيد الأم
أفكار هدايا عيد الأم 2023

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأم، والذي يعتبر فرصة مميزة لتقديم الهدايا للأمهات، التي لا تحتاج إلى يومًا واحدًا، بل شهور السنة.

ومؤخرًا زاد البحث على محركات التواصل، بشأن أفكار هدايا عيد الأم 2023، بتكلفة بسيطة، ففي السطور التالية نقدم عدد من الأفكار التي يمكن أن تستعين بها.

هدايا رمضانية للأم:

يمكن للأبناء استغلال الشهر الكريم لشراء هدايا تساعد الأمهات والجدات خلال شهر رمضان المبارك سواء في العبادة أو الطبخ وإعداد الوجبات التي تتناسب مع الموائد الرمضانية، مثل عباية لاستقبال الضيوف، إسدال للصلاة، أجهزة كهربائية تتناسب مع المطبخ لسهولة إعداد الطعام.

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هواتف ذكية:

كما يمكن تقديم الهواتف الذكية بإمكانيات مناسبة فكرة جيدة لهدية عيد الأم، بالإضافة إلى إكسسوارات الموبايل، ميدالية مفاتيح مميزة، ماكينة لصنع القهوة.

وهناك بعض الهدايا للأم المحبة للأعمال اليدوية، مثل تقديم ماكينة خياطة، مجموعة إبر الكروشيه أو التريكو  وخيوط، بالإضافة إلى الاشتراك لها بورشة لتعليم مهارة جديدة مثل الخياطة أو فن الكروشية.

بطاقة ورقية:

البطاقات من أبرز الهدايا التي تفضلها الأم فهي ليست عملية ولكن تاريخية بالنسبة لها، تقوم بالاحتفاظ بها وبالكلمات الحنونة التي تم إدراجها معها، يمكنك أن تكسب ودها بتلك الهدية طوال حياتك.

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الزهور والنباتات:

هناك بعض الأمهات الذين يعشقون الهدوء، والنباتات الخضراء ستدخل بالتأكيد على نفسها السعادة والبهجة والراحة النفسية.

عزومة في مكان محبب لها:

تخصيص وقت للأم في عيدها من الهدايا الجيدة، حيث يمكنك اصطحابها لمكان مفضل بالنسبة لها، بالإضافة إلى شراء بعض الملابس التي تحتاجها للخروج.

العبايات وملابس البيت:

من الأفكار التي يمكنك استخدامها لتقديم هدية عيد الأم، هي شراء ملابس المنزل، فدائمًا ما تعشق النساء الملابس الجديدة خاصة المنزلية.

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أبرزها اقتناء الحلويات وتهنئة ورقية.. أفكار هدايا عيد الأم 2023

أدوات المطبخ:

المطبخ بالنسبة للأمهات من الأماكن المهمة، حيث يمكنك استغلال ذلك في التفكير بشراء اواني جديدة لها، بالإضافة إلى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ مثل الأطباق والشوك والمعالق تحضير الطعام الخشبية.

ورد وحلويات:

كما يمكنك أيضًا شراء بوكيه ورد مميز للأم مع قطعة من الشوكولاتة من النوع المفضل لديها، ويمكن أيضًا أن تصنع لها بنفسك وجبتها المفضلة، أو كيكة من صنع يدك، مع تقديم بعض الكلمات الحنونة التي تحمل الكثير من الذكريات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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