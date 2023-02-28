الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رسالة شكر.. مستقبل وطن يوزع الهدايا على عمال النظافة فى الشروق

أمانة مستقبل وطن
أمانة مستقبل وطن بالشروق

نظمت أمانة مستقبل وطن الشروق، برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، وبحضور الدكتور أبوبكر عبدربه، أمين التنظيم، فعالية رسالة شكر، برعاية النائب عمرو رشدي أمين العمل الجماهيري، والتي استهدفت تقديم الشكر لعمال النظافة، تقديرا لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتم توجيه الشكر لهم.

وحرص أعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن الشروق تحت قيادة سمير نيقولا، على التواجد منذ الصباح الباكر، في شوارع المدينة، وقاموا بتوزيع الهدايا على عمال النظافة، في العديد من الميادين والأماكن الرئيسية.

جاء ذلك وسط أجواء مبهجة عبر عمال النظافة عن بالغ سعادتهم بتقدير واهتمام حزب مستقبل وطن الشروق بهم ، وتقديرهم لجهودهم التي يبذلونها للحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة.

أمانة مستقبل وطن بالشروق
أمانة مستقبل وطن بالشروق
أمانة مستقبل وطن بالشروق
أمانة مستقبل وطن بالشروق
أمانة مستقبل وطن بالشروق
أمانة مستقبل وطن بالشروق
مستقبل وطن الشروق النائب عمرو رشدي شوارع المدينة احتياجات المواطنين

رئيس التحرير

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