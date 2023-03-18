السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

بنك ناصر
بنك ناصر

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع تقرر رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و17.5% يصرف العائد شهريا.

وأكدت القباج أن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر، ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبة للادخار لكافة فئات المجتمع تقرر طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

وأضافت القباج أن البنك قرر رفع العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25% و17.75% شهريا وتبدأ قيمة الشهادات من1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

والجدير بالذكر أن البنك خصص الرقم المختصر 16868 للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

بنك ناصر الاجتماعي المصرفية الشهادات الادخارية السوق المصرفية الخدمات المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

«مصر للمعلوماتية» تعقد شراكة استراتيجية مع «اليابانية» لتعزيز التعاون البحثي

برلماني يثمن نجاح مصر في استرداد 4 قطع أثرية من متحف تورينو بإيطاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا