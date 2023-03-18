صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للجمباز استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الياباني موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، في حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز لبحث التعاون المشترك.

ناقش اللقاء الاستعدادات المتعلقة باستضافة بطولة العالم فى الجمباز، في ظل البطولات الرياضية الدولية التى تقام على أرض مصر على مدار العام، وتحقق لها النجاحات على مختلف الأصعدة.

قدم رئيس الاتحاد الدولى للجمباز الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز على التعاون المثمر، والدعم الكبير لملف استضافة بطولة العالم، مشيدًا بالإمكانيات التى تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية مع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي بشأن كافة التجهيزات المتعلقة ببطولة العالم للجمباز، والعمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة، لإنجاح البطولة أسوةً بما حققته مصر من تفوق فى استضافة مختلف البطولات والأحداث العربية والقارية والدولية.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة ومن ضمنهم المنتخب المصري، وتقديم منافسة قوية تلائم تطور الجمباز المصري.