السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يعلن توفير طائرة خاصة للمنتخب الأوليمبي في رحلته إلى زامبيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الأوليمبى، المقام علي استاد الدفاع الجوى، استعداداً لمواجهة منتخب السودان الودية، أحد المباريات الودية التي يعتمد عليها المدير الفنى للمنتخب البرازيلي ميكالي، استعداداً لمباراتي زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية، المقرر لها 22 و26 مارس الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مباراتى زامبيا الحاسمتين، مبيناً أن المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين الواعدين، والذي يعول عليهم الشارع الرياضي الآمال الكبيرة ليكونوا نواه للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى زامبيا لتوفير كافة سُبل الراحة للاعبين لتحقيق أداء مميز، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ومن ثم اسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من المنتخبات الوطنية.

 

جانب من الحدث

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استاد الدفاع الجوي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الألعاب الأولمبية البرازيلي ميكالي التربية الرياضية

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