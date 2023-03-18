متسابقو الدوم يقدمون مشهدا تمثيلا عن السينما المصرية

قدم متسابقو التمثيل الأربعة في برنامج "الدوم" خلال الحلقة الأخيرة، مشهدا تمثيلياً عن السينما المصرية تحت عنوان "مية سنة سينما".

وتضمن هذا المشهد التمثيلي عدد من المشاهد المتفرقة من الأفلام المصرية المعروفة والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، كاملة أبو ذكري، بيتر ميمي، عن إعجابهم الشديد بهذا المشهد التمثيلي الذي ضم المواهب الأربعة، مؤكدين أن مواهب الدوم التي وصلت للحلقة النهائية نجوم كبار بغض النظر عن النتيجة النهائية.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.