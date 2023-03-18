السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقو الدوم يقدمون مشهدا تمثيلا عن السينما المصرية

الدوم
الدوم

قدم متسابقو التمثيل الأربعة في برنامج "الدوم" خلال الحلقة الأخيرة، مشهدا تمثيلياً عن السينما المصرية تحت عنوان "مية سنة سينما".

وتضمن هذا المشهد التمثيلي عدد من المشاهد المتفرقة من الأفلام المصرية المعروفة والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، كاملة أبو ذكري، بيتر ميمي، عن إعجابهم الشديد بهذا المشهد التمثيلي الذي ضم المواهب الأربعة، مؤكدين أن مواهب الدوم التي وصلت للحلقة النهائية نجوم كبار بغض النظر عن النتيجة النهائية.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

مواهب الدوم الدوم مية سنة سينما السينما المصرية دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

1000 مشارك يتنافسون فى سباق Let’s TRI بمدينة الجلالة

حظك اليوم السبت 18 مارس 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

تحديات الموارد المائية المصرية والتنمية المستدامة على طاولة الحرية للإبداع

"وول ستريت جورنال" الأمريكية.. كيف اساءت الولايات المتحدة في قراءة روسيا باستمرار وتخلق الصراعات الدولية

متسابقو الدوم يقدمون مشهدا تمثيلا عن السينما المصرية

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى