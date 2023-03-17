هريدي: أتفاءل بحذر بمستقبل التعاون العربي الإفريقي

حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يشعر بالتفاؤل الحذر من مستقبل التعاون العربي الإفريقي الحالي، حيث تعد إفريقيا الآن القارة الوحيدة التي يمكن أن يرتفع معدل النمو بها عن باقي قارات العالم، خاصة في ظل سعي الاستثمارات الأجنبية على العمل بها والكسب على أرضها والذي سيعود بالنفع أيضاً على القارة والمستثمر معاً.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة التجارة الحرة بإفريقيا ستكون ثاني أكبر منطقة حرة في العالم بعد المنطقة الحرة الآسيوية.

المنطقة التجارية الإفريقية الحرة

وأضاف في حديثه، أن المنطقة التجارية الحرة ستعزز من التعاون والتفاعل العربي الإفريقي السنوات المقبلة، ولهذا سيكون أمام الدول العربية فرصة كبيرة في الاستثمار بإفريقيا دون اللجوء للقارة الأوروبية.