الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هريدي: أتفاءل بحذر بمستقبل التعاون العربي الإفريقي

حسين هريدي
حسين هريدي

حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يشعر بالتفاؤل الحذر من مستقبل التعاون العربي الإفريقي الحالي، حيث تعد إفريقيا الآن القارة الوحيدة التي يمكن أن يرتفع معدل النمو بها عن باقي قارات العالم، خاصة في ظل سعي الاستثمارات الأجنبية على العمل بها والكسب على أرضها والذي سيعود بالنفع أيضاً على القارة والمستثمر معاً.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة التجارة الحرة بإفريقيا ستكون ثاني أكبر منطقة حرة في العالم بعد المنطقة الحرة الآسيوية.

المنطقة التجارية الإفريقية الحرة

وأضاف في حديثه، أن المنطقة التجارية الحرة ستعزز من التعاون والتفاعل العربي الإفريقي السنوات المقبلة، ولهذا سيكون أمام الدول العربية فرصة كبيرة في الاستثمار بإفريقيا دون اللجوء للقارة الأوروبية.

حسين هريدي التعاون العربي الإفريقي المنططقة الاقتصادية الحرة القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

كولر يكشف عن مفاجأته للاعبى الأهلى بعد خماسية صن داونز

بنك الطعام المصرى يشارك فى مبادرة «كتف فى كتف» بتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

حصاد «القوى العاملة» في أسبوع| مُلتقى توظيف وتعيينات لذوي الهمم.. وانتخابات تكميلية عمالية

إحباط تفجير سيارة مفخخة فى العاصمة الإيرانية طهران

«رمضان بصحة».. هل هناك خطر على مرضى الضغط بسبب الصيام؟

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى