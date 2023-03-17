الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط تفجير سيارة مفخخة فى العاصمة الإيرانية طهران

سيارة مفخخة
سيارة مفخخة

قالت وكالة فارس للأنباء، إن شرطة العاصمة الإيرانية طهران أحبطت تفجير سيارة مفخخة بالمدينة. 

وأعلن رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عن إحباط محاولة تفجير بطرد مشبوه أسفل سيارة مفخخة في المدينة مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت وكالة "فارس" أن قوات الأمن الإيرانية أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي شارع تجاري وسط طهران، بعد أن لاحظ السائق وجود طرد مشبوه في أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة.

واكتشفت قوات الأمن أن السيارة قد تم تفخيخها، حيث عمدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المكان وإبعاد المواطنين، فيما حضر خبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة.  

وبينت التحقيقات الأولية أن صاحب السيارة ليست لديه أي مسئولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو أن هناك دوافع شخصية وراء ما حدث.

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