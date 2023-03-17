الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجد النقادية بمركز إدفو شمال أسوان

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

افتتح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، والشيخ عبد الله عرجون وكيل مديرية الأوقاف، مسجد النقادية بقرية النقادية بتكلفة 4.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وعلى مساحة 250 م2. 

وقام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ عبد الله عرجون والتى جاءت بعنوان "التكافل المجتمعي واجب الوقت" وذلك بحضور القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى القرية. 

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ومن جانبه أشار الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جارى استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 116 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة. 

وأكد على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة. 

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أسوان مسجد النقادية إدفو وكيل وزارة الأوقاف محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية خطبة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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