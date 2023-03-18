السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

1000 مشارك يتنافسون فى سباق Let’s TRI بمدينة الجلالة

فعاليات السباق
فعاليات السباق

فى إطار الاستعداد لبطولة الدولية  "أيرون مان" التى تستضيفها مصر، أقيم سباق رياضى بمنطقة المارينا بمدينة الجلالة بمحافظة البحر الأحمر Let’s TRI Stamina Race، اليوم الجمعة،  بتنظيم فريق ستامينا الرياضية واللياقة البدنية بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن الاستعداد للنسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

تضمنت الفعاليات سباق سبرينت لمسافات ٧٥٠ متر سباحة، و ٢٠ كيلو متر دراجات، و٥ كيلو ركض، وسباق سوبر سبرينت فى السباحة مسافة ٣٥٠ متر، ودراجات لمسافة ١٠ كيلو دراجات، وركض لمسافة ٢.٥ كيلو متر.

كما اشتمل  على سباق چونيور للفئة العمرية من ٩ حتى ١٦ عاماً ، فى رياضات السباحة والدراجات والركض.

وشهد السباق مشاركة ١٠٠٠ من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية من ٢٠ دولة من مختلف دول العالم، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى السباق ومستوى التنافس فى مختلف مراحله.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تنوع الفعاليات الرياضية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص فى جميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بمستوى المشاركة الكبير من جانب أبناء مصر ومختلف الجنسيات الأجنبية فى تلك الفعاليات.

وأوضح ان الوزراة تستعد لاستضافة واحد من أكبر فعاليات المنافسات الرياضية "أيرون مان" بمدينة الغردقة خلال  العام  الجارى  مواصلةً للنجاحات التى حققتها مصر فى استضافة النسخ الماضية، وفى ضوء الفعاليات والأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر على مدار العام.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب محافظة البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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