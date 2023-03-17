«كتف في كتف».. برلماني: «المبادرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية»

أشاد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، بالاحتفالية الجماهيرية التى شهدها استاد القاهرة، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة “كتف فى كتف”.

وقال “عويان” في تصريحات له، إن مبادرة “كتف فى كتف”انطلقت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات من الرئيس السيسي، لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة "كتف بكتف" تستهدف توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، تصل إلى المواطنين الأكثر احتياجًا بالمحافظات وفقًا لقوائم دقيقة أعدها التحالف، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح “عويان” أن المبادرة تأتي نتاجا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات العمل الأهلي كشريك مهم في التنمية، وتكثيف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة عمل واحد لضمان الحماية الاجتماعية لجميع الطبقات، والوصول للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة "كتف في كتف" جاءت لتؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني وضرورة ترابط هذه المؤسسات لتكون ذراعا رئيسيا وفعالا من أزرع الدولة لمحاربة الغلاء وضمان الحماية للأفراد الأكثر احتياجا.