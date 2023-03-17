الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

صافرات وهتافات.. متطوعو «كتف فى كتف» يستقبلون الرئيس السيسى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل الآلاف من المتطوعين بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في استاد القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الصفرات والهتافات ورد الرئيس السيسي بتحية الجمهور.

وأشاد الرئيس السيسي بالمشهد وبالحضور قائلا: "أنا سعيد بيكم ومتشرف بيكم" ورد عليه الملايين بالهتافات.

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وانطلقت احتفالية كتف في كتف وسط توافد الشباب والمتطوعين المشاركين على استاد القاهرة الدولي لاحتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد هذا  الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى كتف في كتف؛ وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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ويشارك 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى فى كل المحافظات، بحضور جماهيرى موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

الجمعيات الأهلية والخيرية الرئيس السيسي استاد القاهرة كتف فى كتف المتطوعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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