«الخزانة والمالية» تكشف قيمة خسائر زلزال تركيا

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم، عن قيمة خسائر الزلزال الذي ضرب تركيا قبل شهر.

وذكرت الخزانة التركية في بيان لها اليوم، أن قيمة خسائر الزلزال بلغت حوالي 103.6 مليار دولار أي ما يعادل 2 تريليون ليرة تركية.

وأشارت الخزانة التركية إلى أن الأضرار المادية والخسائر التي حدثت أكثر 6 مرات من زلزال مرمرة عام 1999، وما يعادل حوالي 9 % من توقعات الدخل القومي لعام 2023، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الخسارة الإجمالية بلغت 351.4 مليار ليرة تركية بسبب الانخفاض في الدخل القومي، بالإضافة إلى الدعم والنفقات الطارئة التي تم إنفاقها على منطقة الزلزال وأنشطة إزالة الأنقاض، ومدفوعات التأمين، وفقدان مدفوعات الدخل، وجميع أشكال الدعم الأخرى والنفقات.

وأضافت الخزانة التركية أنه رغم أن حجم الكارثة جعل من الصعب جمع البيانات، فإن المعلومات عن المباني والمساكن وأماكن العمل والمصانع والآلات والمعدات اقتربت من جودة التعداد الكامل، تم تحديد إجمالي 1.6 تريليون ليرة تركية من الأضرار المادية.

وفى ديسمبر عام 2021، كشف البنك الدولي عن أن معظم المباني بنيت قبل عام 2000 في تركيا، مشيرًا إلى أن تكلفة جعل المنازل آمنة تبلغ 465 مليار دولار.

مدير دائرة الشرق الأوسط يكشف قيمة أضرار الزلزال الذى ضرب شمال سوريا

وفى وقت سابق من اليوم، كشف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، عن قيمة أضرار الزلزال الذي ضرب شمال سوريا.

وذكر جان كريستوف كاريه، في بيان، أن الزلزال الذي ضرب شمال سوريا تسبب بأضرار قدَّرها البنك الدولي بنحو 5,1 مليارات دولار.

وأوضح كاريه أن نطاق التقييم يتراوح بين 2,7 مليار و7,9 مليار دولار، والأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب.